Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova pina la sfirșitul acestui an va fi pregatita sa inceapa negocierile pentru aderare, a declarat pentru Radio Moldova ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Potrivit oficialului, urmeaza ca țara noastra sa convinga liderii statelor membre ale Uniunii Europene…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu omologul sau roman, Bogdan Aurescu, in marja Summitului CPE. Oficialul moldovean a menționat, ca Romania a fost și este cel mai puternic susținator al Republicii Moldova in procesul de aderare la Uniunea Europeana,…

- Republica Moldova a recepționat primul lot de echipamente livrate pentru Armata Naționala prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Din lot fac parte drone, laptopuri, echipamente medicale, echipament pentru dezamorsarea obiectelor explozive, aparate pentru ultrasonografie, truse de protecție…

- Mii de angajați din sectorul public și privat sint implicați in organizarea Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), care va avea loc pe 1 iunie in țara noastra. Detalii din agenda evenimentului au fost oferite astazi la o conferința de presa de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor…

- Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, a declarat intr-un interviu ca scopul autoritaților este ca, pina la sfirșitul anului 2023, sa convinga Comisia Europeana ca Republica Moldova este gata sa inceapa negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana.…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avut o intrevedere, la Chișinau, cu ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba. Oficialii au discutat despre situația din țara vecina și provocarile de securitate din regiune și a reconfirmat suportul Republicii Moldova pentru independența, suveranitatea…

- Guvernul de la Chișinau spera sa aprofundeze cooperarea economica și comerciala cu China și așteapta mai mulți turiști chinezi, a declarat, miercuri, viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, intr-un interviu acordat agenției de presa Xinhua.…

- In perioada 27-29 martie, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Nicu Popescu, intreprinde o vizita de lucru in Germania. Astfel, potrivit unui comunicat al MAEIE, in cadrul deplasarii la Berlin, oficialul din Republica Moldova va avea o intrevedere cu ministrul de Externe a Germaniei,…