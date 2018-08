Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de Ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, a fost aprobat de Guvern. Inițiatorii spun ca acest proiect are scopul de a ridica calitatea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea PNL si USR privind neconstitutionalitatea Legii manualului scolar, au declarat pentru AGERPRES surse din CCR. Semnatarii sesizarii au sustinut ca legea instituie un monopol pe piata si are ”o multime de prevederi contradictorii”. „Practic,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a constatat ca trei articole care modifica legi din domeniul Educatiei sunt neconstitutionale, in timp ce alte articole au fost declarate ca fiind constitutionale.CCR a luat in dezbatere sesizarea…

- Potrivit modificarilor adoptati marti prin OUG la Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentul care are in ingrijire un adult cu handicap accentuat va primi, pe langa salariu, o alocatie de 600 de lei pe luna, in timp ce asistenul care ingrijeste…

- In motivarea necesitatii acestei OUG se invoca urmatoarele argumente: necesitatea sprijinirii educatiei, a cresterii calitatii sistemului de invatamant, a asigurarii derularii in conditii normale a procesului de invatamant; decizia CCR in cazul legii de adoptare a OUG privind Editura Didactica, faptul…

- Sa ne amintim cum a fost – Consiliul Suprem al RSSM intenționeaza sa dezbata proiectul Legii cu privire la funcționarea limbilor. Deși în prezent Curtea Constituționala a calificat Legea cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul RSSM drept una depașita, acest lucru…

- Seful statului invoca faptul ca unele prevederi ale acestei legi care vizeaza procedura de numire si de demitere a conducerii ANCOM incalca dispozitii ale Constitutiei."Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta…

- Aproape 100 de organizatii au trimis o scrisoare deschisa catre premier, ministrul Educatiei si catre o serie de parlamentari, in care semnaleaza ca „exista dovezi ce ne arata ca nota medie pe scoala/judet la Evaluarea nationala este ridicata artificial de o prezenta redusa a elevilor de clasa a 8-a…