Popa: Vom întări echipa în iarnă! REȘIȚA – Pentru a nu mai avea surprize neplacute, de genul celei cu Dumbravița din barajul de promovare, primarul Reșiței anunța transferuri in pauza competiționala, dupa rezultatele slabe ale rosso-nerilor in ultimele etape! Nelu Popa a reacționat pe rețelele de socializare, dupa ce mai mulți fani au acuzat faptul ca nici in acest an nu se dorește promovarea, așa cum s-ar fi intamplat și anul trecut. „Am avut jucatori buni, aduși la solicitarea lui Dan Alexa. Parcursul de anul trecut a fost excepțional. Am pierdut lamentabil barajul cu Dumbravița. Asta-i fotbalul, cu bucurii și suferințe. Am… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

