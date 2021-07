Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Seful administrativului resitean ne marturiseste ca schimbarile survenite si care urmeaza in oras trebuie sa se regaseasca si in noul brand al urbei! „Am facut un proces de branding al Resitei, care deja se deruleaza de circa opt luni, spune primarul Ioan Popa. Am facut un consiliu de brand,…

- RESITA – Resitenii asteapta demult prima sapatura pentru tramvai, dar si infiriparea Funicular Aventura Park deasupra Centrului Civic. Ambele, impreuna cu centrul multifunctional de la 7 Noiembrie, sunt in proceduri de licitatie! „Proiectul cu funicularul s-a scos la licitatie, avem un singur ofertant,…

- Dan Alexa, fostul tehnician al lui ASU Politehnica, a fost prezentat azi oficial in functia de antrenor principal la CSM Resita, grupare care a retrogradat din Liga 2. „Chirurgul” a fost insotit la conferinta de primarul Resitei, Ioan Popa, si presedintele rosso-nerilor, Cristian Bobar. Gruparea caraseana…

- RESITA – „Ce fac rau Dunca si Popa? Voi ati arunca pe geam 36 de milioane de lei?“. Asta intreaba senatorul Marcel Vela, satul de tensiunile provocate de subiectul renuntarii la reabilitarea celor trei stationare ale spitalului judetean! Invitat sa participe la o conferinta de presa pe aceasta tema…

- RESITA – Resita este din nou norocoasa! Ministrul Dezvoltarii, Attila Cseke, a semnat 17 noi contracte de finantare, in valoare de 113.175.217,28 lei, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, derulat de minister, Resita numarandu-se printre beneficiari! Noua dintre aceste proiecte, inclusiv cel…

- RESITA – Este indemnul pe care il face Dumitru Gorzo, artistul maramuresean care a redat acestui autentic reper al Resitei de altadata speranta unei revitalizari. Indemnul lui Gorzo se refera la vizitarea acestei locatii noaptea, cand lucrarile sale, expuse in ceea ce odinioara erau vitrinele, sunt…

- RESITA – Edilul vrea mai multe strazi cum sunt cele din Lunca, unde circulatia autoturismelor sa fie restransa in favoarea pietonilor si a biciclistilor. Iar fiecare zona va fi gandita astfel incat sa aiba, la 15 minute de mers pe jos, tot ce este necesar locuitorilor ei! Seful administrativului resitean…

- REȘIȚA – Cei de la Durmazlar titreaza cu mandrie, pe propriul site, ca „tramvaiele Romaniei sunt fabricate in Turcia“! De altfel, dupa ce au incheiat productia pentru orasul polonez Olsztyn, se declara pregatiti sa inceapa productia tramvaielor pentru orasul Resita. Durmazlar – „puterea masinii“ – este…