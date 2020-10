Popa, dur cu cei certaţi cu bunul simţ RESITA – Edilul i-a avertizat pe pagina sa de socializare, in special pe tinerii care mananca seminte si distrug amenajarile din parcuri, ca va lua masuri dure! Sa nu ne miram ca unii resiteni respectabili au ajuns sa mazgaleasca bancile din fata blocurilor cu vaselina, cineva chiar o face constant, chiar si dupa ce am semnalat acest lucru recent in cotidianul nostru. Asta pentru a-i alunga pe tinerii care se aduna seara in grupuri si stau cu picioarele pe banci, beau si mananca seminte, fac galagie si-i deranjeaza pe locatari. Astfel de comportamente au ajuns si la urechile primarului, care nu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

