- Bunastarea romanilor in 1990 se situa sub cea a bulgarilor și a ungurilor iar in prezent romanii o duc mai bine ca vacinii de la sud și se apropie de cei de la vest, dupa ce mulți ani se departase de aceștia din urma. In plus, bunastarea romanilor este peste cea a sarbilor, conform unui grafic prezentat…

- „Pentru clarificarea unor aspecte aparute in dezbaterea publica privind demersul Bancii Nationale a Romaniei de a se adresa presedintelui Camerei Deputatilor si al Senatului in legatura cu proiectul de Lege privind unele masuri privind continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a scris recent Parlamentului, îngrijorat ca legea care interzice cumulul pensiei cu salariul ar însemna sa piarda functia de guvernator al BNR. În acest sens a fost redactata o scrisoare. În urma reacțiilor din spațiul public, BNR a venit cu o…

- ”Pericolul inflaționist este real, iar în aceasta perioada România importa inflatie. Preturile internationale la marfuri au crescut semnificativ însa trebuie sa spun ca facem ceea ce facem de obicei. Banca Nationala este la datorie. Suntem atenti asa cum ne stiti”, a afirmat,…

- Pericolul inflationist nu trebuie omis pentru ca in aceasta perioada este real, iar Romania importa inflatie, a afirmat, joi, intr-o videoconferinta de specialitate, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Eu cred ca pericolul inflationist…

- Indicele ROBOR la 6 luni a crescut de la 1,63% la 1,64%. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta din 12 mai 2021, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an. BNR a mai decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de Guvern de miercuri, Hotararea pentru modificarea si completarea art.1 din Hotararea Guvernului nr.429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice. „La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei…