Stiri pe aceeasi tema

- Argumentul "Nu ne vindem tara pe nimic" nu tine, pentru ca o putem cumpara chiar noi, sunt sapte milioane de romani care asteapta sa investeasca miliarde de euro in aceste listari ale statului si ma refer aici la participantii la fondurile private de pensii, a afirmat, marti, intr-o videoconferinta…

- Reprezentanti din partea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) participa, marti, in cadrul unei videoconferinte de specialitate cu tema…

- Banca Nationala a Romaniei nu a exagerat cu scaderea dobanzilor, a existat gradualitate, dar si dozaj, ambele bine calibrate, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la un eveniment de specialitate. "BNR nu a sarit calul, nu am exagerat cu scaderea…

- Romania se afla in cel mai bun moment pentru a lista la bursa companiile detinute de stat, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la un eveniment de specialitate. "Cred ca este cel mai bun moment pentru stat sa listeze companiile la…

- Romania se afla in cel mai bun moment pentru a lista la bursa companiile detinute de stat, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la un eveniment de specialitate. "Cred ca este cel mai bun moment pentru stat sa listeze companiile la bursa.…

- Moneda nationala da dovada de o relativa stabilitate pentru ca la evolutii de un ban, un ban si jumatate leul marcheaza o depreciere mult mai usoara decat deprecierile din regiune, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei. „Trebuie spus ca exista in…

- Moneda nationala da dovada de o relativa stabilitate pentru ca la evolutii de un ban, un ban si jumatate leul marcheaza o depreciere mult mai usoara decat deprecierile din regiune, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei. "Trebuie spus ca…

- Anul 2021 este unul al revenirii la normalitate, la crestere economica, insa razboiul cu pandemia nu este complet castigat, a declarat joi, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la un webminar privind evolutia economiei in 2021. "2020 a fost un an foarte…