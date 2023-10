Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala nu se va grabi sa intervina asupra dobanzii de politica monetara, aflata acum la nivelul de 7%, susține Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Intr-o postare pe Linkedin, el a aratat ca aceasta abordare se observa aproape peste tot in lume, tocmai pentru a nu risca…

- Ratele dobanzii este important sa ramana unde sunt pentru mai mult timp, ca aproape peste tot in lume, pentru a nu risca o reaprindere a inflatiei, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intr-o postare pe Linkedin. „Intr-un context macroeconomic…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat in ultima ședința menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an. De asemenea, rata dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) a ramas la 8,00 la suta pe an precum și s-a decis menținerea ratei…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de joi, a decis menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 % pe an.Consiliul de administratie al BNR a mai decis menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 % pe an…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se intalneste joi intr-o noua sedinta de politica monetara. La sedinta precedenta, care s-a desfasurat la inceputul lunii august, banca centrala a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. De asemenea,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se intalneste joi intr-o noua sedinta de politica monetara.La sedinta precedenta, care s-a desfasurat la inceputul lunii august, banca centrala a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, potrivit Agerpres.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala printr-un comunicat. De asemenea, CA al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard)…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se intalneste azi intr-o noua sedinta de politica monetara. La sedinta precedenta, care s-a desfasurat la inceputul lunii iulie, banca centrala a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, pastrarea ratei…