In cazul in care schema de plafonare si compensare ar ramane in forma actuala si ar costa 40 de miliarde de lei, exista posibilitatea ca deficitul bugetar sa sara la 9% din PIB in acest an, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). “Consiliul Fiscal ne spune ca realist deficitul este 7% din PIB si ne mai spune ca se bazeaza pe o cifra relativ redusa de cost al schemei de plafonare si compensare. Deci, daca schema de plafonare ar ramane asa cum este si ar costa 40 de miliarde de lei, probabil deficitul ar sari la 9% din PIB”, a spus Cristian…