- Inflatia este un simptom al politicilor, dezechilibrelor si socurilor din economie, insa acest simptom poate deveni boala insasi daca nu este tratat cum trebuie, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Inflatia a ajuns la 13,8% deoarece avem costuri mai mari cu combustibilii, cu gazele, cu transportul, la care se adauga problemele din lanturile de aprovizionare, care s-au vazut in costurile cu produsele agroalimentare, afirma Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie la Banca Nationala…

- Semnificatia mesajului cu ceaiul de tei este una „mult mai profunda", sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- ”Creșterea ratelor dobanzilor produce costuri mari pentru cei indatorați. Inflația produce costuri pentru toata lumea. Cum ar putea un economist sa explice celor indatorați ca bancile centrale sunt nevoite sa creasca ratele dobanzilor și ca nu ele ar trebui, cel puțin nu intotdeauna, antipatizate…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu, fost ministru al Investitiilor, i-a cerut, miercuri, ministrului Finantelor sa prezinte urgent un pachet de masuri pentru a reduce inflatia, altfel, pana in octombrie va depasi 20-, dupa ce rata anuala a inflatiei a ajuns in luna aprilie la 13,8-. Liberalul afirma ca lipsa…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a scumpit leii, iar aceasta majorare se va vedea in creșteri ale ROBOR . Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior, incepand cu data de 11…