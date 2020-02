Stiri pe aceeasi tema

- Creditele acordate de bancile din Romania sunt directionate in proportie de 15% catre companii intensive in generarea de carbon, potrivit datelor din Raportul de stabilitate pe anul 2019, prezentate, luni, intr-o dezbatere de specialitate, de catre Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie sa se ocupe de infrastructura rutiera din Romania si, din pacate, nu au inteles toti angajatii acest lucru, iar in perioada urmatoare, impreuna cu Consiliul de Administratie, voi lua o decizie, astfel incat compania sa devina eficienta…

- ​România are un nivel foarte scazut al intermedierii financiare, susține Eugen Radulescu, directorul Direcției de Stabilitate Financiara din cadrul Bancii Naționale a Românie (BNR). El a precizat ca suntem în urma celorlalte țari din Uniunea Europeana (UE), pe deoparte fiind din motive…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta ale institutiilor de credit la nivelul de 6%, de la 8%, incepand cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2020 si mentinerea ratei rezervelor…

- Romania importa inca prea multe produse agricole raportat la ceea ce natural se poate produce in tara, fapt care arata ca potentialul nu este inca valorificat pe deplin, a afirmat Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-un mesaj transmis in calitate de guvernator dar si de viticultor,…

- Dobanzile practicate de cele mai mari banci din Romania la creditele ipotecare standard in lei variaza in luna ianuarie intre 4,51- si 7,8-, dupa ce indicele IRCC a scazut cu 0,3-. Insa acestea nu reprezinta dobanzile efective (DAE), la care se mai adauga un cumul de costuri si comisioane suplimentare.…

- Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal l-a ales, în unanimitate, în funcția de antrenor al naționalei feminine pe Bogdan Burcea. Acesta îi urmeaza în funcție lui Tomas Ryde, demis în urma rezultatelor slabe obținute de Cristina Neagu și compania…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, de asemenea, mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii…