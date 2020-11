Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele pentru terminarea apelurilor fixe vor scadea incepand cu data de 1 noiembrie 2020, iar operatorii din piata vor putea aplica un maximum de 0,098 eurocenti/minut, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).Vezi și: Cum ar putea arata…

- ANCOM anunța ca de la 1 noiembrie intra in vigoare reducerea cu 30% a tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte fixe impusa, noul tarif maxim fiind plafonat la 0,098 eurocenți pe minut. Tariful este aplicabil apelurilor naționale și apelurilor inițiate din Spațiul Economic European (SEE).…

- Tarifele pentru terminarea apelurilor fixe vor scadea incepand cu data de 1 noiembrie 2020, iar operatorii din piata vor putea aplica un maximum de 0,098 eurocenti/minut, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). ‘Incepand cu data de 1 noiembrie 2020…

- Harta www.aisemnal.ro, platforma dezvoltata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), a fost accesata in primul an de la lansare de peste 1,6 milioane de ori, arata datele centralizate de arbitrul pietei telecom. Platforma informatica nationala…

- Peste 7 milioane de numere de telefon au fost transferate intre retelele din Romania, de la lansarea serviciului de portabilitate in urma cu 12 ani, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. In 2020, pana…

- Lovin, ANCOM: Acordarea licentelor 5G in Romania este imposibila pana la finalul anului. Banii proveniți din licitatia de spectru radio merg la buget Acordarea licentelor 5G in Romania este imposibila pana la finalul acestui an, chiar si in cel mai optimist scenariu, a declarat, marti, Eduard Lovin,…

- Sorin Grindeanu a afirmat ca in luna septembrie va demisiona din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), dupa transpunerea in legislatia romana a memorandumului Romania-SUA privind tehnologia 5G, potrivit Agerpres. Grindeanu a revenit…

- Sorin Grindeanu a afirmat ca in septembrie va demisiona din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), dupa transpunerea in legislatia romana a memorandumului Romania-SUA privind tehnologia 5G. Grindeanu a revenit recent in…