- Albumul „Shoot for the Stars Aim for the Moon” al rapperului Pop Smoke, lansat postum, a stabilit un record in topul american de gen, informeaza News.ro. „Shoot for the Stars Aim for the Moon” a doborat recordul lui Eminem pentru cele mai multe saptamani petrecute pe primul loc in topul Rap…

- Demi Lovato a anunțat ca o sa lanseze un album nou-nouț in doua saptamani. Artista in varsta de 28 de ani a facut dezvaluirea asta in cadrul unei intalniri pe Clubhouse. Albumul se va numi Dancing With the Devil: The Art of Starting Over și va aparea pe 2 aprilie. Titlul original trebuia sa fie... View…

- Katy Perry, Post Malone si J Balvin vor colabora pentru un album dedicat fenomenului Pokemon! Nu te așteptai la asta, nu? Sincer, nici noi. :)) Artistii vor crea si vor canta 14 piese pentru evenimentul care va celebra cei 25 de ani de cand a aparut franciza. Albumul va fi lansat spre sfarsitul anului…

- Cantaretul american de muzica jazz Tony Bennet a dezvaluit intr-un articol publicat luni in AARP Magazine ca sufera de maladia Alzheimer. Artistul a fost diagnosticat cu boala in urma cu patru ani, informeaza BBC, citat de Agerpres . Articolul publicat de revista reflecta modul in care maladia Alzheimer…

- Yuhuuu, avem clip nou de la Eminem! Artistul l-a lansat sambata seara, inainte de confruntarea dintre Dustin Poirier si Conor McGregor din UFC, castigata de Poirier. In videoclipul piesei Higher apar presedintele Ultimate Fighting Championship, Dana White, si prezentatorul ESPN, Michael Eaves. Melodia…

- Cel mai recent album al lui Taylor Swift, “Evermore” se intoarce pe prima pozitie a topului Billboard 200, pentru a treia saptamana, neconsecutiv. Albumul este pentru a patra saptamana in top; a petrecut primele doua saptamani pe prima pozitie, apoi o saptamana pe pozitia a doua, detronata de albumul…

- Cel mai urmarit om de pe Instagram e nimeni altul decat fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo. El a ajuns sa fie urmarit de un sfert de miliard de oameni și așa ajunge sa doboare un record. Ronaldo este si cea mai urmarita persoana de pe Facebook și sportivul cu cei mai multi fani pe Twitter. Hai...…

- Albumul „Evermore" al cantaretei americane Taylor Swift s-a mentinut pe primul loc in Billboard 200, dupa ce, in a doua saptamana de la aparitie, a fost vandut in SUA in 169.000 de unitati, potrivit Nielsen Music/MRC Data, potrivit News.ro.