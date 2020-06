Ponturile Zilei. Sebastian Culea propune 3 ponturi interesante pentru acest weekend

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri a avut loc mini-restartul fotbalului in Anglia odata cu disputarea partidelor restante din etapa cu numarul 28: Aston Villa - Sheffield United, scor 0-0; Manchester City - Arsenal, scor 3-0. Vineri se da restart total la fotbal in Premier League cu etapa 30, care iți aduce mii de opțiuni la…

- Premier League se reia in aceasta seara. Manchester City jucand restanța cu Arsenal (ora 22:15). Liverpool, 25 de puncte avans, mai are nevoie doar de doua succese pentru a cuceri titlul dupa trei decenii. Manchester City este pe locul 2 in Anglia cu 57 de puncte. ...

- ​Guvernul de la Londra a aprobat reluarea competitiilor sportive, de la 1 iunie, dupa o întrerupere de aproape trei luni, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters.Primul eveniment important care va avea loc va fi pe data de 6 iunie, cursa hipica de la Newmarket, potrivit Agerpres.Niciun…

- Jurgen Klopp, 52 de ani, antrenorul german al formației FC Liverpool anunța ca fotbaliștii pe care-i pregatește sunt gata sa joace pentru a caștiga ”pe teren” un nou titlu in Anglia.In acest moment, cu 9 etape inainte de finalul Premier League, FC liverpool conduce detașat in clasament, avand 25 de…

- Premier League a confirmat oficial restartul sezonului de fotbal in data de 17 iunie, cu portile inchise si cu respectarea unor protocoale stricte de siguranta, dupa reuniunea cu cele 20 de cluburi desfasurata joi. Pe 17 iunie au loc doua meciuri restante: Aston Villa – Sheffield United si Manchester…

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, considera ca a sosit momentul potrivit pentru ca sezonul din Premier League sa se reia. Asta s-ar intampla dupa o pauza de doua luni impusa de pandemia de coronavirus. „Intotdeauna am spus ca nu vrem sa grabim nimic. Dar acum nu mai e vorba de graba. Sper…

- Compania Stats Perform, specializata in colectarea de date din sport și analiza acestora, care colaboreaza cu FIFA, UEFA și numeroase cluburi din Europa, a realizat 10.000 de simulari ale finalului de sezon din Premier League, oferind astfel o varianta a clasamentului final al primei ligi din Anglia.…

- Vineri, reprezentanti ai celor 20 de cluburi din Prmier League se vor intruni intr-o videoconferinta pentru a discuta solutii de salvare a sezonului si de a evita pierderea unei cote de 762 de milioane de lire sterline (870 de milioane de euro) din drepturile TV. Continuarea sezonului in Anglia este…