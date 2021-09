Ponturi pentru o renovare de durată a apartamentului Renovarea apartamentului este un demers care are multiple avantaje. Casa devine mai confortabila și mai placuta, iar valoarea acesteia crește, in funcție de amplitudinea demersului, cu circa 10-15%, ceea ce este foarte rentabil. Pentru a face tot procesul mai ușor, merita luate in calcul cateva ponturi utile, care vor face procesul de renovare mai eficient și cu bataie lunga, din punctul de vedere al raportului cost-beneficiu.



Reamenajeaza pardoseala



Este un pas necesar in planul de renovare, care va schimba complet aspectul intregului apartament și va improspata atmosfera.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

