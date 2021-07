Pontul zilei: Liga Campionilor, PSV - Galatasaray, cel mai așteptat meci din turul doi preliminar Este cea mai așteptata partida din a doua runda de calificare din Liga a Campionilor. PSV Eindhoven - Galatasaray Istanbul este programata miercuri, 21 iulie, pe &"Philips Stadion&", de la ora 22.00. Returul se va disputa șapte zile mai târziu, la Istanbul.



Este o repetiție generala pentru echipa lui Schmidt, înainte de Supercupa Olandei cu campioana Ajax, pe 7 august.



Meciul din Liga Campionilor este primul meci oficial pentru PSV și pentru Galatasaray.



Cele doua cluburi se pregatesc pentru debutul în liga interna, programat pentru mijlocul lunii august.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Slavia Praga a primit deja prima oferta din partea vicecampioanei Turciei, Galatasaray, pentru Nicolae Stanciu, iar acesta ar putea pleca daca cele doua cluburi se înțeleg în privința sumei de transfer. Nicolae Stanciu a traversat o perioada foarte buna la Slavia Praga, unde a ajuns…

- Echipa Ungariei o conduce cu scorul de 1-0 pe cea a Germaniei la pauza meciului care are loc miercuri seara, pe Fussball Arena din Munchen, in Grupa F a turneului final EURO 2020 la fotbal, potrivit agerpres.ro. Golul a fost inscris in minutul 11 de Adam Szalai, cu o lovitura de cap, dupa…

- Nicolae Stanciu nu a ingenuncheat inaintea unui meci amical. „Am decis sa fac gestul pentru colegul meu de la Slavia” Nicolae Stanciu explicat motivul pentru care nu a incgenuncheat pentru mișcarea Black Lives Matter inainte de meciul amical dintre Romania și Anglia. Acesta a specificat ca gestul sau…

- Observatorul Fotbalului, CIES, a întocmit clasamentul echipelor cu cele mai mari șanse de triumf la Euro 2020, competiție programata în intervalul 11 iunie-11 iulie.Potrivit CIES, Franța, campioana mondiala și vicecampioana europeana, este echipa cu cele mai mari șanse a ridica trofeul…

- Instanta disciplinara a UEFA a respins, miercuri, apelul fundasului international ceh al echipei Slaviei Praga, Ondrej Kudela, care ramâne suspendat pentru "comportament rasist" si va rata, astfel, participarea la Euro 2020, informeaza AFP.Comisia de disciplina a UEFA a confirmat,…

- In scurt timp vor incepe Jocurile Olimpice de la Tokyo. Naționala Romaniei va participa in Grupa B. Mirel Radoi a convocat mai mulți jucatori internaționali, printre care și Ianis Hagi. Din pacate oficialii echipei de club nu au fost de acord ca tanarul se plece la Tokyo. In urma deciziei a ieșit un…

- Nicolae Stanciu, 28 de ani sarbatoriți ieri, al doilea sezon consecutiv campion, e unul dintre golgeterii Slaviei, jucatorul cu cele mai multe șuturi, driblinguri și ocazii de gol create Nicolae Stanciu tocmai a implinit 28 de ani ieri, pe 7 mai. Alt sezon plin pentru "tricolor" la Slavia Praga. Poate…

- Slavia Praga a invins-o pe Sigma Olomouc, scor 3-0, și s-a calificat in semifinalele Cupei Cehiei. Nicolae Stanciu (27 de ani) a marcat un gol. In semifinale, Slavia va infrunta marea rivala Sparta Praga. Partida este programata pe 5 mai. Nicolae Stanciu are cel mai bun sezon din cariera. Reușita de…