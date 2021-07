Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu e convins ca a procedat corect cand a plecat de la CFR dupa ce a caștigat titlul. Antrenorul-campion din sezonul trecut are o opinie despre dezbaterea din jurul naționalei: Mijloacele conteaza mai puțin, cel mai important in fotbal e rezultatul!” Edward Iordanescu a caștigat titlul de…

- La scurt timp dupa sarbatoarea de la finalul meciului cu FCSB, antrenorul ardelenilor se pare ca a decis sa nu mai continue in Gruia și din sezonul urmator. Instalat la sfarșitul anului trecut in locul lui Dan Petrescu, Edi Iordanescu iși incheie astfel al doilea mandat de pe banca ardelenilor cu caștigarea…

- ​Antrenorul CFR Cluj, Eward Iordanescu, a declarat, marti, dupa ultimul meci din acest sezon, ca va anunta în urmatoarele zile daca va continua la echipa campioana, informeaza News.ro."E o seara minunata, sunt momente frumoase, unice, ma bucur ca am încununat aceasta performanta…

- Sub comanda lui Edi Iordanescu (42 de ani), CFR Cluj a cucerit un nou titlu in Liga 1, al 4-lea consecutiv. Neluțu Varga, finanțatorul echipei, spera ca Iordanescu sa continue in Gruia. CFR Cluj a cucerit doua trofee in cele 6 luni petrecute de Edi Iordanescu in Gruia, in acest al doilea mandat al sau…

- CFR Cluj s-a impus categoric pe terenul celor de la CS Universitatea Craiova, 3-1, și este lider in play-off-ul Ligii 1 cu doua etape inainte de final. Marius Bilașco (39 de ani), directorul departamentului de scouting de la CFR Cluj, a vorbit dupa meci la GSP LIVE despre victoria obținuta pe „Ion Oblemenco”…

- FCSB și Academica Clinceni se intalnesc azi, de la 21:30, in ultima partida a etapei a 7-a din playoff-ul Ligii 1. Roș-albaștrii sunt la doua puncte in spatele liderului CFR Cluj, dar distanța s-ar putea mari la cinci inaintea fluierului de start, daca echipa lui Edi Iordanescu va caștiga in fața celor…

- In cadrul etapei a șasea din play-out-ul Ligii 2 la fotbal, FC Farul a fost invinsa pe teren propriu de Universitatea Cluj cu 1-3. Ardelenii voiau sa-și ia revanșa dupa infrangerea la „masa verde“ care i-a scos din play-off și au marcat doua goluri in prima jumatate de ora a meciului, prin Sergio Ribeiro…