Pontul zilei Liga 1. FCSB - CS Universitatea Craiova: Pe cine mai bate Gigi Becali? Primul derby al sezonului în Liga 1 la fotbal se ține la București, duminica seara, de la ora 21.30. Se vor înfrunta formațiile clasate pe locurile 2 și 3 în ediția trecuta de campionat, dar macar oltenii au salvat sezonul în Cupa României, apoi au pus mâna pe Supercupa.



FCSB-ul sângereaza, în continuarea stagiunii trecute, iar Craiova lui Rotaru pierde greu partidele echilibrate.



Ambele formații se prezinta la ora duelului cu picioarele grele, dupa meciuri europene în seara zilei de joi (0-1 cu Laci pentru Craiova și 1-0 pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

