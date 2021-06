Pontul zilei la Euro 2020: Franța vs Germania - Varianta de pariere de luat în seamă Duel de gala între doua forțe uriașe ale continentului, Franța și Germania duelându-se foarte devreme la Euro 2020. Este cel mai așteptat meci al primei faze, partida care de altfel închide etapa primelor dispute din faza grupelor.



Ungaria vs Portugalia - Varianta de cota foarte buna pentru golurile lui Cristiano Ronaldo



Grupa F: Franța - Germania (Munchen, ora 22.00, Pro TV)

Les Bleus au eticheta pusa: cea mai în forma echipa și cel mai bun lot. Dupa titlul mondial câștigat în 2018, trupa lui Didier Deschamps își propune sa închida… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța joaca marți de la ora 22:00 cu Germania, intr-un duel incendiar in Grupa F a EURO 2020. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. Celalalt meci al grupei este Ungaria - Portugalia, detalii AICI! Programul complet și rezultatele de la EURO 2020 Franța - Germania, liveTEXT de la 22:00…

- Didier Deschamps, selectionerul Frantei, are probleme inaintea turneului final al Campionatului European. Dupa ultimul meci jucat, 3-0 in amicalul cu Bulgaria, intre Olivier Giroud și Kylian Mbappe s-a iscat un conflict. Atacantul lui Chelsea a intrat in repriza secunda in locul accidentatului Karim…

- Nasser Al-Khelaifi, presedintele PSG, a declarat, pentru L’Equipe, ca superstarul echipe, Kylian Mbappe, va evolua la gruparea pariziana si sezonul viitor. Jucatorul are contract cu PSG pana in 2022, iar in ultima vreme au circulat zvonuri privind plecarea lui la Real Madrid. "Nu il vom vinde…

- Nationalele Angliei si Frantei au obtinut victoriii in meciurile amicale disputate, miercuri, in timp ce Germania, adversara Romaniei din preliminariile CM-2022, a remizat cu Danemarca, potrivit news.ro.Anglia a invins Austria, scor 1-0, prin golul marcat de Saka '56, in timp ce Franta a dispus de…

- Antrenorul portughez Leonardo Jardim, campion al Frantei cu AS Monaco in 2017, a fost numit la conduceea tehnica a echipei saudite Al-Hilal, potrivit news.ro. Citește și: DNA Vigilența lui Dragnea TESTATA de un intermediar in afacerea penala `vizita la Trump`... Portughezul nu a mai…

- Kylian Mbappe (PSG) a declarat ca este incantat sa aiba sansa de a juca la EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), in nationala Frantei, alaturi de Karim Benzema, declarand ca nu sunt multi jucatori mai buni decat atacantul lui Real Madrid, scrie DPA. Benzema, in varsta de 33 de ani, a fost rechemat la prima…

- Sylvain Ripoll, selectionerul nationalei de tineret a Frantei, l-a inscris pe jucatorul echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, pe lista fotbalistilor ce ar putea ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din perioada 22 iulie - 7 august, potrivit news.ro. Pe lista lui Ripoll se afla 85…

- Autorul golului decisiv, atat in tur, cat și la retur, Phil Foden l-a eliminat pe Erling Haaland, dar da acum peste Kylian Mbappe. Francezul a scos-o pe Manchester City deja cu Monaco acum patru ani. Ce traseu in fazele eliminatorii are PSG in acest sezon. Dupa Barcelona și Bayern, eliminate pe rand…