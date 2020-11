Stiri pe aceeasi tema

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 22 noiembrie sint: 22 noiembrie — a 327-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 39 de zile. Sarbatori…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 18 noiembrie sint: 18 noiembrie — a 323-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 43 de zile. Evenimente…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 11 noiembrie sint: 11 noiembrie — a 316-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 50 de zile. Evenimente…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 8 noiembrie sint: 08 noiembrie — a 313-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 53 de zile. Evenimente…

- Deși restaurantele din Targoviște sunt inchise in interior din cauza … Post-ul Pontul zilei: Beraria Vlad Țepeș va aduce “Meniul zilei” acasa sau la birou! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pensiunea Calea Targoveților din Targoviște ți-a pregatit o oferta de … Post-ul Pontul zilei: Vrei sa mananci ca la mama acasa? Ia-ți meniul zilei de la Pensiunea Calea Targoveților apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Evenimente dedicate ZILEI ARMATEI ROMANIEI – astazi, in ultima zi de desfașurare, la Muzeul Militar Național ”Ferdinand I” Iași. De-a lungul timpului Armata Romaniei a reprezentat unul dintre cei mai importanti factori, atat pentru mentinerea suveranitatii si independentei statului roman, cat si pentru…

- Tradiția Targului de Toamna continua la Targoviște in Parcul Chindia … Post-ul Delicioase preparate romanești, in Parcul Chindia, in acest weekend apare prima data in Gazeta Dambovitei .