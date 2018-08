Stiri pe aceeasi tema

- Relatia dintre Ioan Rus si Victor Ponta a fost oficializata. Fostul ministru de Interne a anuntat ca va pune umarul la noua formatiune politica Pro Romania, fiind convins ca nu poate sa lase lucrurile asa, ca are copii si ca trebuie sa faca ceva, bla, bla. De fapt, Ioan Rus si-a sters de praf stema…

- Ioan Rus iși anunța susținerea pentru partidul lui Victor Ponta: ”PSD s-a bagat pe o strada cu sens unic, nu mai exista iesire”, a spus fostul ministru de interne, la Realitatea TV. ”Eu personal, desi am spus ca nu ma intereseaza, nu pot sa las sa mearga asa, toti avem copii, trebuie sa facem ceva.…

- Fostul ministru de Interne Ioan Rus, lider al grupului din PSD cunoscut sub numele de Grupul de la Cluj, a anuntat marti ca a decis sa sustina Miscarea Pro Romania, creata de Victor Ponta, Sorin Campeanu si Daniel Constantin.

- Ioan Rus, liderul Grupului de la Cluj (divizat in ultima vreme) fostul ministru de interne, a declarat ca sprijina Pro România, partidul lui Victor Ponta. ”Nu e în regula ce se întâmpla în PSD. Partidul se duce de rîpa. Voi…

- Victor Ponta si Sorin Campeanu, fondatori si coordonatori ai Partidului Pro Romania, vin astazi la Targoviste. In programul vizitei sunt incluse mai multe intalniri, inclusiv cu simpatizantii formatiunii (de la ora 12.00, la Biblioteca Judeteana) si cu reprezentantii presei locale. Din motive obiective,…

- Fostul premier Victor Ponta, liderul Pro Romania, a anuntat, luni, ca saptamana aceasta va depune cerere pentru pentru infiintarea de grup parlamentar. "Saptamana aceasta vom depune cerere pentru infiintarea de grup parlamentar", a spus Ponta la evenimentul de lansare a agendei politice…

- Radu Tudor anunța ca un nou fost premier al PSD se va alatura formațiunii lui Victor Ponta, Pro Romania. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a confirmat ca doi foști premieri ai PSD, pe care i-a numit ”șobolani”, vor sa rupa partidul."Felix Rache, consilier de stat in Guvernul Mihai Tudose, a anunțat…

- Jurnalistul Felix Rache, fost consilier pe partea de comunicare a fostului premier Mihai Tudose, a anuntat ca s-a inscris in Pro Romania, unde se va ocupa de strategia de comunicare a partidului. Principalele nume din acest partid, care in prezent are 11 deputati, sunt Victor Ponta, Daniel Constantin…