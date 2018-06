Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta considera ca parlamentarii Pro Romania nu vor vota moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila pentru ca nu știu exact care va fi urmatorul Guvern propus de opoziție. Fostul premier a...

- In actuala conjunctura politica, multa lume este curioasa sa afle condiția lui Victor Ponta pentru a vota moțiunea impotriva Guvernului Dancila. Iar fostul premier a dezvaluit-o deja… Ei bine, fostul premier Victor Ponta, liderul partidului ProRomania, spune ca el și colegii sai din Parlament vor vota…

- "Oricum exista o intelegere intre domnul Dragnea si UDMR, deci din punct de vedere al cifrelor nu are cum sa treaca. Singura varianta in care vom sustine o motiune este aceea in care si o parte din PSD o sustine si daca avem angajament al presedintelui Iohannis ca va nominaliza o persoana competenta,…

- Organizațiile PSD din țara fac planul pentru mitingul de susținere a Guvernului Dancila. Unii lideri ai partidului sunt pregatiți sa aduca oameni la București, alții vor sa organizeze manifestații in orașele lor, invocand distanța prea mare. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca…

- El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Realitatea TV, ca viitorul premier va fi sustinut atat de Pro Romania, cat si de Partidul Social Democrat (PSD). 'La 1 ianuarie 2019, cand va prelua Romania presedintia Uniunii Europene, sa avem un guvern de oameni competenti, vorbitori de limbi straine,…

- Victor Ponta susține ca partidul sau nou înființat, Pro România, ar vota o moțiune de cenzura depusa de PNL doar în condițiile în care s-ar forma o majoritate ad-hoc care sa susțina un Guvern pentru

- Fostul premier Victor Ponta, liderul Pro Romania, sustine ca principalul obiectiv al partidului pe care il conduce este schimbarea guvernului Dancila pana la 1 ianuarie 2019, conform Agerpres.ro. El a declarat, luni seara, intr o emisiune la Realitatea TV, ca viitorul premier va fi sustinut atat de…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a facut astazi o serie de precizari privind desfiintarea Pilonului II de pensii."Nu se intampla ceea ce se spune la dumneavoastra la televiziune. Este un subiect foarte important. Noi nu o sa facem așa ceva, dar am vazut ca Orban s-a specializat in plangeri penale.…