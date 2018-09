Stiri pe aceeasi tema

- El a declarat luni, la Botosani, cand a prezentat adeziunea deputatei Mihaela Hunca, faptul ca usa partidului este tinuta deschisa 'pentru oamenii buni'. 'Mi-am luat un angajament si fata de doamna Hunca si fata de toti colegii care au venit alaturi de mine in Pro Romania. Tinem usa deschisa pentru…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, ar fi trebuit sa demisioneze de la conducere in momentul in care a fost condamnat in al doilea dosar de coruptie.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, ar fi trebuit sa demisioneze de la conducere in momentul in care a fost condamnat in al doilea dosar de coruptie. Liderul Pro Romania sustine ca, pe viitor, "Dragnea, cand…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, la Botosani ca s-ar bucura ca actualul comisar european Corina Cretu sa ocupe functia de prim-ministru al Romaniei la momentul cand tara noastra va prelua, de la 1 ianuarie 2019, presedintia rotativa a Consiliului UE, scrie Agerpres. "M-as…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, la Botosani ca s-ar bucura ca actualul comisar european Corina Cretu sa ocupe functia de prim-ministru al Romaniei la momentul cand tara noastra va prelua, de la 1 ianuarie 2019, presedintia

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca a avut, luni dimineata, o intrevedere cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, cu care a discutat "despre Romania", mentionand ca "s-ar bucura" daca acesta i-ar deveni coleg de partid. Ponta a declarat, intr-o…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat joi, la Craiova, ca ceea ce spune acum Gabriela Firea despre PSD el a spus de un an si jumatate, iar ulterior au mai spus si altii aceleasi lucruri si vor urma mai urma si alti lideri. Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei…

- Deputatul de Botoșani, Mihaela Hunca, pleaca din PSD și face acuzații grave. Aceasta a postat mesajul pe contul de socializare, in care iși explica retragerea. De asemenea, Hunca și-a anunțat demisia și in plenul Camerei Deputaților. Se pare ca, Mihaela Hunca se afla in discuții cu partidul „Pro Romania”…