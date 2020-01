Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban merge, vineri, la Palatul Cotroceni, pentru o discutie cu presedintele Klaus Iohannis. Este prima intalnire a celor doi, in 2020, iar pe agenda discutiilor se afla demararea alegerilor anticipate si a alegerii primarilor in doua tururi. Ambele proiecte ar putea sa se puna in…

- "In acest moment este clar ca nu exista niciun interes pentru a trece acest proiect și ca se vrea blocarea lui. Cerem guvernului Ordonanța de Urgența sau asumarea raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi”, a spus Barna in plenul Camerei Deputatilor. "PMP a adunat de la…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca liderul Pro Romania, Victor Ponta (foto), i-a spus ca sprijina proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, dar si pe cel referitor la desemnarea presedintilor de consilii judetene de catre consilierii judeteni, informeaza Agerpres."Nu…

- ”Eu va spun ca am constatat ca exista o majoritatea in Camera Deputatilor pentru sustinerea acestui proiect, totul e sa ne mobilizam si sa reusim sa introducem pe ordinea de zi a Plenului pentru ca, daca suntem mobilizati, detinem voturile necesare pentru a putea asigura reusita acestui demers”,…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit desprte alegerea primarilor in doua tururi, un lucru pe care și-l dorește de la Guvern ca sa-l rezolve."Eu, personal, consider ca primarii trebuie sa fie aleși in 2 tururi, iar președintele Consiliilor Județene sa fie din randul consilierilor județeni.…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, il someaza pe Ludovic Orban sa dea OUG pentru alegerea primarilor in doua tururi. Turcescu ii amintește lui Orban ca Dacian Cioloș a fost un premier laș și nu a dat OUG, dar ii solicita sa nu repete greșeala.Citește și: Mihai Tudose, replica pentru Victor Ponta:…

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat, luni, ca nu sunt șanse foarte mari ca proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi sa treaca de Parlament. Acesta a afirmat, in contexul in care PNL a garantat USR și ALDE ca proiectul va fi susținut, ca premierul desemnat s-a angajat sa nu emita OUG,…

- Plenul Senatului a respins, miercuri, cu 33 de voturi "pentru" si 47 "impotriva", proiectul initiat de parlamentari USR privind alegerea primarilor in doua tururi. In raportul comun de respingere a proiectului,...