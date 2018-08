Ponta spune ca "un grup de infractori politico-economici" a elaborat Legea off-shore in interes propriu

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a sustinut joi, la Constanta, ca modul in care coalitia de guvernare a votat Legea offshore, pentru exploatarea resurselor naturale ale Romaniei din platoul continental al Marii Negre, denota satisfacerea intereselor unui grup in detrimentul necesitatilor statului…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat, joi seara, la Constanta, Legea offshire afirmad ca Romania nu va scoate niciun metru cub de gaz si nu va incasa redeventa, acesta fiind rezultatul demersului unui “grup de infractori” care are puterea si care a dorit sa foloseasca tema resurselor naturale ale…

- Victor Ponta a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca, in ciuda adoptarii Legii offshore, in Romania nu se va face nicio investitie. “Dupa tot circul si situatia fara precedent pe care am trait-o in ultimele luni si anume Guvernul propune o lege, Senatul adopta acea lege cu voturile…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a sustinut joi, la Constanta, ca modul in care coalitia de guvernare a votat Legea offshore, pentru exploatarea resurselor naturale ale Romaniei din platoul continental al Marii Negre, denota satisfacerea intereselor unui grup in detrimentul necesitatilor statului…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca prin vizitele in Israel, Liviu Dragnea a incercat sa negocieze in așa fel incat, la nevoie, sa fuga in Israel și sa nu fie extradat. Fostul premier este convins ca interesul principal al lui Dragnea legat de Israel se refera la protectie in caz de condamnare…

- „Ca o surpriza, sigur, ințeleg contextul, coaliția trebuia sa discute despre suspendarea președintelui, și singurul motiv ar fi fost neaplicarea deciziei CCR. Dar este vorba de un aviz sau decizie? Este clar ca președintele a luat aceasta decizie pentru a impiedica suspendarea. Șantajul cu suspendarea…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti ca parlamentarii formatiunii pe care o reprezinta vor vota o eventuala motiune impotriva Guvernului doar daca si o parte a membrilor PSD o sustin. "Oricum exista o intelegere intre domnul Dragnea si UDMR, deci din punct de vedere al cifrelor…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti ca parlamentarii formatiunii pe care o reprezinta vor vota o eventuala motiune impotriva Guvernului doar daca si o parte a membrilor PSD o sustin. "Oricum exista o intelegere intre domnul Dragnea si UDMR, deci din punct de vedere al cifrelor nu are…