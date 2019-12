Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a facut o declarație dura in plenul Camerei Deputaților. Liderul Pro Romania susține ca daca in guvernul din 2015 era 4,4 deficit, acum ar fi fost toți spanzurați in Piața...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca nu i-a cerut premierului desemnat Ludovic Orban nici ministere, nici alte funcții in Guvern. Ponta arata ca i-a cerut lui Orban sa desemneze un comisar european din familia social-democrata, dar a fost refuzat de liderul PNL.Citește și: SURSE -…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri despre ALDE, partenerul sau de alianta pentru sustinerea independentului Mircea Diaconu la prezidentiale, ca 's-a intors la PNL' prin acordul de colaborare pentru formarea guvernului Orban si ca nu stie in aceste conditii daca il mai sustine…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Parlament, ca nu este interesat sa preia șefia Camerei Deputaților, dupa ce in tabara PNL s-a vehiculat numele sau ca moneda de schimb pentru securizarea voturilor la viitorul guvern.Intrebat daca vrea sa fie președintele Camerei Deputaților,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a criticat, marti, modificarea in Comisia de aparare a Camerei Deputatilor a proiectului initiat de el privind impozitarea pensiilor speciale, precizand ca in acest fel actul normativ devine neconstitutional, si a mentionat ca il sfatuieste pe liderul Pro…

- "Pot sa cred ca joi seara, la o ora dupa moțiunea de cenzura, o sa fac o propunere oficiala catre toți foștii mei colegi de la PSD sa refacem o majoritate, cu ALDE, fara Dancila sau Fifor", a declarat Victor Ponta, luni, in Parlament, potrivit Mediafax. Acesta a mai spus ca vor discuta propunerea…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, anunța ca parlamentarii coordonați de el și Tariceanu vor vota moțiunea de cenzura, dar va fi un vot impotriva ”Echipei Dancila”. Ponta susține ca, ulterior moțiunii de cenzura, va fi nevoie de un nou Guvern de centru-stanga, adica PSD-Pro Romania-ALDE.Citește…

- Deputatii neafiliati Dumitru Lovin, Daniel Olteanu, Doru Oprișcan și Ion Tabugan, toți patru din fostul grup ALDE, s-au afiliat marți la grupul Pro Europa, a anunțat in plen liderul Pro Romania, Victor Ponta.De asemenea, grupul parlamentar al Pro Romania, in care s-au afliat in total 14 deputati…