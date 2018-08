Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta reactioneaza rapid la afirmatiile lui Liviu Dragnea, de la Antena 3. Presedintele PSD a sustinut ca a avut loc o tentativa de asasinat asupra sa, iar fostul premier afirma ca Dragnea si Valcov ar putea lua aceleasi droguri."Dimineata am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, fost director al SRI, este cel care a conceput și susține noul proiect politic al lui Victor Ponta, Pro Romania.”George Maior nu doar ca da comanda pentru articole in strainatate. Maior este cel care a conceput…

- „Mi-a fost mentionat numele mai devreme, in calitate de «salvator» (referire la declaratia lui Traian Basescu, n.r.). Sunt foarte mandru ca in 2012 am reusit sa salvez Romania de guvernele domnului Basescu. Daca era alta Curte Constitutionala, salvam Romania chiar de domnul Basescu. Astazi nu pot…

- Victor Ponta a refuzat, miercuri, sa dea explicații in legatura cu o fotografie postata pe Facebook, in care apare alaturi de Liviu Dragnea, George Maior și Mircea Dușa, poza despre care fostul premier a spus ca a publicat-o ca un avertisment pentru liderul PSD.Citeste si: Ludovic Orban, DEZLANTUIT…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, marti, la Targoviste, ca spera ca Pro Romania sa faca alianta de guvernare cu PSD, dar cu un PSD fara Liviu Dragnea.Citeste si: Fostul ministru al Sanatatii, ACUZE FARA PRECEDENT la adresa sefei DNA: Impiedica medicii sa prescrie medicamente ''Am…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, fost lider al PSD, susține ca mitingul PSD a fost un eșec pentru Liviu Dragnea, pentru ca acesta le-a propus oamenilor o tema abstracta și un dușman invizibil. Ponta susține ca oamenii au plecat chiar in timpul discursului lui Dragnea pentru ca nu au ințeles ce…

- Traian Basescu a declarat, luni, ca partidul lansat de Victor Ponta va face opozitie la Liviu Dragnea, fostul presedinte fiind de parere ca "e vorba de batalia intre doi oameni de proasta calitate umana".Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat luni seara, la TVR 1, ca partidul condus…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat joi la jignirile lui Liviu Dragnea, spunand ca nu il mira ieșirea liderului PSD, deoarece „a fost crescut de Basescu”. Victor Ponta mai sustine ca Dragnea „a complotat sa ii dea jos” pe el, pe Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu.„Jignirile lui Dragnea…