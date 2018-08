Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut, marti, intr-o scrisoare deschisa adresata membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sa se retraga din fruntea partidului, altfel PSD va pierde...

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut, marti, într-o scrisoare deschisa adresata membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sa se retraga din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea, precum si pregatirea unui guvern PSD de

- "Am ințeles ca scrisoarea se cheama «S.O.S PSD» și, imediat, foarte ingrijorat, m-am intrebat daca dna Andronescu este pe mare, pentru ca altminteri cred ca erau niște formule mai bune de a comunica aceste ganduri in cadrul PSD, discutand cu colegii aceste aspecte, propunandu-le ceva acelora cu care…

- Senatoarea Ecaterina Andronescu, de la PSD, i-a solicitat, marti, liderului formatiunii, Liviu Dragnea, sa faca un pas in spate "pentru binele Romaniei si al PSD", precizand ca partidul trebuie sa vina in...

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a trimis o scrisoare publica prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea și a Vioricai Dancila. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu se impune nicio demisie și ii promite public Ecaterinei Andronescu ca atat el, cat și Liviu Dragnea…

- Manifestațiile din Piața Victoriei și din țara au generat o adevarata dezbatere la nivelul PSD-ului, preopinenții punand, in mesajele lor, toata experiența politica și de viața. Exemplele aparute astazi, 14 august, in media naționala, sunt semnificative in acest sens, semn ca partidul are și forța,…

- Fostul premier Victor Ponta are o prima reacție dupa mitingul PSD, care a avut loc sambata seara in Piața Victoriei. Ponta se intreaba retoric daca se merita a fi puse la bataie soarta și viitorul PSD, al Guvernului, al Parlamentului, dar și al Romaniei pentru Liviu Dragnea și Viorica Dancila.„2018…

- Ganditi-va cat de bine ar arata Romania cu un asemenea Premier/ si sunt convins ca , in afara de Corina Cretu, ar putea fi si alte persoane care indeplinesc criteriile necesare! Dar noi stam cu cineva Premier doar pentru ca asculta orbeste de Liviu Dragnea si executa orice ordin?!?! Mare greseala -…