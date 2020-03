Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a transmis luni, un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care solicita autoritatilor un set de masuri care trebuie implementate in perioada urmatoare. "Pro Romania propune astazi tuturor partidelor politice, Guvernului, presedintelui tarii, institutiilor publice un set de zece masuri care…

- Biroul Executiv (BEx) al PRO Romania a decis luni sa solicite partidelor politice, prim-ministrului și președintelui, adoptarea unui set de masuri pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus:Este absolut necesar sa avem un guvern cu drepturi depline - care sa aiba ca mandat combaterea…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a cerut, astazi, masuri extreme in contextul in care Romania risca sa se confrunte cu o epidemie de coronavirus.Citește și: Consiliul Elevilor o BAGA IN CORZI pe Monica Anisie: se cere INCHIDEREA tuturor școlilor și dotarea permanenta cu materiale dezinfectante…

- Traian Basescu anunta esecul partidelor de dreapta in alegerile locale din acest an. ”Alegerile locale se apropie vertiginos si nimeni nu are initiativa realizarii unor aliante pentru a contracara efectul favorabil pentru PSD al alegerilor intr-un singur tur. PNL urmeaza sa-si valideze zilele acestea…

- Liderul Grupului Parlamentar al PNL face un apel ( sincer - sper) pentru votarea Guvernului " Citu" / si spune ( corect , dupa parerea mea) ca Romania are nevoie de un Guvern stabil care sa se ocupe de criza complexa in care se afla tara ! Ii fac lui Florin Roman o propunere publica - ca oamenii…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a venit cu un scenariu teribil, cu virusul care va ajunge in școli, in timpul votului, iar elevii risca sa devina pacienți. "Vom avea alegeri in școli, iar apoi cursurile vor fi reluate. Eu nu știu care e stare de spirit a parinților, cand, a doua…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, pledeaza pentru amanarea alegerilor locale, astfel incat sa fie prevenita raspandirea coronavirusului. "In conditiile in care toate statele lumii fac eforturi pentru a limita raspandirea coronavirusului si masurile principale sunt cele de carantina, inconstientii…

- Destul de departe de momentul alegerilor locale, deja s-au profilat cateva teme electorale generale. Nu sunt cunoscuti toti actorii carora le sunt rezervate rolurile principale. Se asteapta votul pe marginea motiunii inaintate de PSD si UDMR. In functie de rezultat se vor desemna candidatii la primarii.…