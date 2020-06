Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, intr-o interventie la Digi 24, ca membrii partidului pe care il conduce vor vota impotriva prelungirii starii de alerta, din data de 15 iunie.



"Vom face ce am facut si la votul anterior, atunci cand toti parlamentarii Pro Romania am votat impotriva instituirii starii de alerta. Daca credeam in urma cu trei saptamani, cu atat mai mult credem acum ca, din punct de vedere economic, in primul rand, Romania nu mai poate sa stea intr-o stare care prevede atat de multe restrictii, in al doilea rand ca psihologie sociala (...) in…