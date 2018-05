Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai, președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a declarat joi, printr-un comunicat de presa, ca prin modificarea legii achizițiilor publice, Guvernul face un pas major in deblocarea investițiilor la nivel regional și local.…

- Legea achizitiilor publice va fi modificata in ceea ce priveste termenele in care sunt solutionate contestatiile la licitatiile pe fondurile europene, a anuntat premierul Viorica Dancila. Aceste termene vor fi reduse. „Schimbul de bune practici il putem folosi si este benefic. In modificarea Legii achizitiilor…

- Guvernul va modifica, in sedinta de joi, Legea achizitiilor publice. Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca Legea achizitiilor publice va fi modificata in ceea ce priveste termenele in care sunt solutionate contestatiile la licitatiile pe fondurile europene, in sensul reducerii acestora. "Schimbul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, dupa sedinta BPN al partidului, ca proiectul legii achizitiilor publice este finalizat, el afirmand ca problema n-a fost niciodata lipsa de bani, ci ”procedurile birocratice si frana”.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea, pozitie dura privind necesitatea schimbarii Legii achizitiilor publice. Social -democratul a declarat astazi in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Parlamentul Romaniei ca actuala formula a legii trebuie sa fie modificata pentru ca blocheaza deja de ani buni…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Potrivit Agerpres, prin aceasta modificare se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii…