- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca formatiunea sa nu se opune organizarii de alegeri anticipate, insa nu sustine acest demers si nu ii va ajuta pe liberali, potrivit Agerpres."Daca vor sa faca alegeri anticipate, in niciun caz nu se va opune Pro Romania, dar nici nu o sa-i ajutam…

- "Un singur partid PNL ( sau PSD) care sa detina toata Puterea in tara noastra ( Presedinte, Prim Ministru, Guvern, Parlament, primari ...) cred ca este o mare greseala si ne va duce din nou in anul 2010 !Trebuie insa ca Stanga Moderna, proeuropeana si prodezvoltare sa ofere oamenilor o…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a sustinut luni ca proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi nu poate trece de Parlament, pentru ca PSD, UDMR si minoritatile au o majoritate suficienta sa il blocheze. "In Parlament, in acest moment, nu o sa treaca legile nici cu…

- Presedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, dupa ce a votat la Scoala gimnaziala "Maria Rosetti" din Bucuresti, ca a votat ”un candidat bun, în niciun caz nu un rau mai mic si în niciun caz nu contra” unui candidat. "Sa fiu sincer,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca prim-vicepresedintii Sorin Cimpeanu si Daniel Constantin, precum si vicepresedintii Mircea Banias si Emilia Meirosu, au fost suspendati din partid printr-o decizie a Biroului Executiv. Motivul: ”au votat pentru investirea Guvernului Orban”. Biroul…

- Cearta, acuzații și cereri de demisie la varful Pro Romania, dupa ce Victor Ponta a fost luat in vizor de Mihai Tudose. Este ceruta demisia lui Ponta care face parte din „școala lui Dragnea.” Fostul Premier Mihai Tudose, îl acuza Victor Ponta ca face parte din „școala lui Dragnea”…

- "Școala lui Dragnea....Adica: cine nu e de acord cu mine, cine nu face ce spun eu... este exclus din partid, supus oprobriului public, acuzat de tradare, infierat, desființat etc. Eu am avut o opinie. Un grup de colegi parlamentari au avut și ei o opinie. Care, oroare, nu a corespuns cu ,,parerea”…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, il acuza pe Mihai Tudose ca a tradat partidul negociind cu liberalii susținerea cabinetului Orban. Ponta a lasat de ințeles ca Tudose va fi exclus din partid nu doar pentru negocierile cu PNL, cat și pentru discuțiile pe care le-ar fi purtat pentru intoarcerea…