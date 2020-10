Stiri pe aceeasi tema

- Primarul in funcție din Calarași, Daniel Dragulin (PNL), in varsta de 59 de ani, a murit la Institutul “Matei Balș”, unde era internat de miercurea de dinaintea alegerilor locale. Dan Dragulin era lider al PNL Calarași și vicepreședinte al PNL. Ludovic Orban a declarat, luni, ca “Dan Dragulin era un…

- Presedintele filialei PNL Calarasi si vicepresedinte al liberalilor, Dan Dragulin, a murit. El era internat la Spitalul 'Matei Bals' si era infectat cu COVID-19. Liberalii au transmis condoleante familiei. "Ne exprimam regretul fata de disparitia dureroasa…

- Este doliu in politica, dupa moartea lui Dan Dragulin, primarul in funcție al orașului Calarași. Edilul, in varsta de 59 de ani, a fost internat la „Matei Balș” dupa ce fusese diagnosticat cu COVID-19.

- Primul soț al Adinei Alberts, bancherul olandez George Alberts, a murit la varsta de 66 de ani, din cauza infectarii cu noul coronavirus. Barbatul era internat la Institutul „Matei Balș” din București și se afla in coma de zece zile. La scurt timp dupa aflarea veștii ingrozitoare, Adina Alberts, fosta…

- Primarul in funcție al orașului Calarași și lider al organizației județene a PNL, Daniel Stefan Dragulin, a murit din cauza noului coronavirus. Primarul era internat la Spitalul "Matei Balș" din Capitala si aici a si murit. PNL a transmi un mesaj de condoleanțe. "Ne exprimam…

- Primarul in funcție al orașului Calarași și lider al organizației județene a PNL, Dan Dragulin, a murit din cauza noului coronavirus.Primarul era internat la Spitalul ”Matei Balș” din Capitala și a incetat din viața in aceasta dimineața.

- Al doilea minor din Romania care a dezvoltat complicații la infecția cu COVID-19 este un adolescent de 17 ani, internat la Spitalul Victor Gomoiu din București. Acesta se afla la Terapie Intensiva...

- Președintele PSD Prahova, Bogdan Toader, cere Guvernului Orban sa nu mai faca o prioritate din organizarea alegerilor locale, in contextul in care Romania se confrunta cu o evoluție din ce in ce mai alarmanta a pandemiei. Toader considera ca pe primul plan, in acest moment, ar trebui sa fie mobilizarea…