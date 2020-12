Ponta, pe Facebook: Este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a postat pe Facebook un mesaj in care lasa sa se inteleaga ca a pierdut alegerile parlamentare si vorbeste de noi proiecte si mai mult timp petrecut alaturi de familie. Pro Romania nu a atins pragul electo

- Victor Ponta iși anunța retragerea din politica dupa rezultatele alegerilor parlamentare: E timpul pentru familie!Victor Ponta se retrage de pe scena politica, dupa infrangerea partidului sau de la alegerile parlamentare de duminica.Victor Ponta a anunțat, in urma cu doar cateva minute, dupa ce BEC…

- Biroul Electoral Central a inceput centralizarea voturilor pe masura ce acestea au venit de la secțiile de vot. Au fost numarate 87% dintre secțiile de vot pana la ora 1.00 noaptea, in principal secțiile de vot mai mici, din zona rurala, care au fost mai ușor de finalizat. UPDATE BEC a centralizat 97%…

- Victor Ponta a anunțat, in urma cu doar cateva minute, dupa ce BEC a numarat peste 85% din voturi și a devenit clar ca Pro Romania nu va mai intra in Parlament, ca pune capat acestui proiect politic. ”Multumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost alaturi in acest proiect Acum este…

- Calin Popescu Tariceanu iese la rampa dupa fuziunea Pro Romania-ALDE. El susține, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta decizie este raspunsul lui și al lui Victor Ponta „la realitatea politica, la polarizarea și radicalizarea excesiva a mediului politic romanesc”, iar rolul noului partid…

- La alegerile parlamentare, Pro România va avea doar candidati proprii si sigla Pro România, a declarat luni liderul formatiunii, Victor Ponta, care precizeaza ca îsi va asuma candidatura la Camera Deputatilor pe lista de Bucuresti.„La Bucuresti am comis o eroare evidenta…