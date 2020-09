Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la B1TV, despre revenirea lui Sorin Grindeanu in PSD pe funcția de prim-vicepreședinte al partidului, ca arata caracterul de om „foarte iertator” comparandu-l cu „victima care sta cu violatorii la masa”. Intrebat ce spune despre caracterul lui…

- Magistrații ICCJ au decis, joi, ca fostul procuror Mircea Negulescu sa fie cercetat in libertate, sub control judiciar pentru 60 de zile. Fostul procuror Mircea Negulescu, in prezent exclus din magistratura, a fost retinut de procurorii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie in legatura…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, la Romania TV ca nu este in regula ca romanii sa fie chemați la urne pentru alegerile locale in 27 septembrie, sa riște sa se imbolnaveasca, statul sa cheltuie mulți bani, iar oferta electorala sa aiba candidați trecuți de la PSD la PNL…

- Marți, 21 iulie 2020, dimineața, s-a incheiat la Bruxelles ceea ce jurnaliștii au poreclit, din iluzia lor ca sint martori numai la fapte și evenimente despre care va scrie mai tirziu Istoria, cel mai lung summit al Consiliului din istoria UE, scrie Ion Cristoiu pe blogul sau. Intr-adevar, inceputa…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost retinut de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Potrivit Lumea Justiției, Negulescu este acuzat de grup infractional organizat, cercetare abuziva, represiune nedreapta si fals pentru fabricarea dosarului Tony Blair, in care tinta au fost Sebastian Ghita…

- Jurnalistul Ion Cristoiu acuza mecanismul prin care s-au facut afaceri cu echipamente sanitare din bani publici pe timpul pandemiei, avertizand ca niciuna nu va fi anchetata deoarece, parafate in timpul regimului Iohannis, alimenteaza conturile unor generali si ale PNL pentru campania electorala. „Emisiunea…

- Presedintele ProRomania, fostul premier Victor Ponta, anunta pe pagina sa de Facebook ca partidul pe care il conduce sustine introducerea impozitarii progresive. Ponta precizeaza ca o asemenea masura trebuie sa se aplice veniturilor mari, a capitalurilor, operatiunilor financiar- bancare si a proprietatilor…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a acordat fostei sale colaboratoare, Anca Alexandrescu, acum realizator tv la Realitatea Plus, un interviu prin Skype, lung de cateva ore. Postul tv a difuzat, joi, prima parte a acestui material video. Liviu Dragnea susține ca s-au folosit de el pentru a ataca PSD,…