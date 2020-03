Ponta: Ordonanţa privind băncile legalizează cămătăria Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a criticat, vineri, ordonanta de urgenta privind amanarea ratelor la banci, sustinand ca aceasta este data sa ajute bancile si "legalizeaza camataria". "M-am uitat pe text, asa cum e el acum. (...) S-a pus denumirea de ordonanta de dobanda la dobanda. Asa e, e cel mai revoltator. Ordonanta nu este data sa va ajute pe dumneavoastra sau firmele romanesti, e data sa ajute bancile. Daca dumneavoastra nu puteti sa platiti ca nu mai aveti salarii, nu mai e deschisa firma, domnul Orban cu domnul Citu s-au gandit nu sa va ajute pe voi, ci sa ajute bancile si dobanda… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

