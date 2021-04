Fostul prim – ministru Victor Ponta se arata profund nemulțumit de masurile medicale adoptate in pandemie și are un mesaj ironic la adresa lui Vlad Voiculescu, actualul ministrul al Sanatații. Fara sa ofere și surse oficiale, Ponta susține ca, in ultimul an, nu s-ar fi facut in mod real vreun loc in plus la Terapie Intensiva pentru tratarea bolnavilor Covid – 19, toate fiind de fapt relocari din cele destinate ingrijirii bolnavilor cronici. „Din martie 2020 și pana in martie 2021 NU s-a mai facut niciun loc in plus la ATI / dupa care Ministrul Sanatații (Vlad Magicianul) a gasit soluția: a…