- Desi Curtea Suprema l-a achitat in dosarul „Turceni - Rovinari“ pentru infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, fostul premier Victor Ponta ramane bun de plata.

- Tariceanu, reacție dupa achitarea lui Ponta in dosarul Turceni: ”In ultimele saptamani am vazut multe exemple de independența in numeroase instanțe de judecata”, a spus președintele Senatului, intr-o postare pe Facebook, el aratand ca reformele din Justiție vor genera din nou increderea in valorile…

- Fostul premier Victor Ponta si Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati ''Sova si Asociatii'', au fost achitat... The post Fostul premier Victor Ponta a fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul „Rovinari – Turceni” appeared first on Renasterea banateana .

- Fostul premier Victor Ponta a avut prima reactie dupa achitarea in dosarul Turceni-Rovinari. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul a vorbit despre abuzurile facute de procurori si despre cum ancheta in cazul sau l-a costat functia de premier si cea de presedinte. Totodata, Victor Ponta…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte joi, dupa patru amanari, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu…

- Dupa mai multe amânari, fostul premier Victor Ponta ar putea afla joi sentința în dosarul Turceni-Rovinari, de la magistratii Curtii Supreme. Fostul premier este acuzat de spalare de bani, fals în acte si complicitate la evaziune fiscala.

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- Procurorii au cerut marti, la ultimul termen in procesul “Turceni – Rovinari”, pedepse cu inchisoarea pentru fostul premier Victor Ponta si pentru Dan Sova, acuzati de fapte de coruptie in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, transmite News.ro . In cazul lui Sova, procurorii DNA a solicitat…