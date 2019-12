Ponta: Măsurile propuse de guvernul Orban sunt cam copiate după cele ale guvernului Boc Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti, la Galati, ca masurile preconizate a fi luate de guvernul Orban amintesc de ceea ce s-a intamplat in Romania in urma cu zece ani, acestea fiind copiate dupa cele ale guvernarii Boc.



"Din pacate, ceea ce am spus in 2019 ma face mai departe sa cred ca ne intoarcem zece ani inapoi. Avem un presedinte de dreapta, guvernul presedintelui, pe care si l-a dorit, o majoritate parlamentara, asa cum a fost ea facuta, oameni care au trecut la Putere, si o criza economica si sociala in care ne aflam deja, dar inca nu ii simtim toate efectele.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

