- Victor Ponta reactioneaza la postarea deputatului USR Claudiu Nasui, cel care arata ca liberalii, de cand au preluat puterea, au preluat și oamenii care votau proiectele controversate din perioada lui Liviu Dragnea. Fostul premier sfatuieste USR sa ia exemplul Pro Romania, care ar fi o alternativa…

- Victor Ponta reactioneaza la cel mai recent sondaj IMAS, potrivit caruia PNL a scazut la 33%, de la 47,4% in ianuarie, iar Pro Romania a urcat la 8,2%, de la 3,8% in ianuarie. Fostul premier pune scaderea PNL pe seama deciziilor luate in timpul starii de urgenta, iar cresterea Pro Romania pe seama…

- Parlamentarii PSD, Pro Romania si ALDE ameninta de cateva zile ca vor vota impotriva decretului presedintelui de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta. PMP si UDMR critica ordinul, dar mentioneaza ca il vor vota. Argumentele „contra" sunt aceleasi, de parca Ponta posteaza pe Facebook sub pseudonimul…

- "Eu doresc o reintregire a stangii. Am declarat acest lucru, am facut anumiti pasi, am dat o decizie in interiorul partidului - pentru prima oara fiecare organizatie judeteana decide ce aliante face. Sunt multe organizatii judetene care doresc o alianta cu Pro Romania, am luat act si de anumite declaratii…

- "Noi dorim sa ne investim Guvernul, lucrurile sa fie clare. Vom vota Guvernul Citu! Daca iti pui un premier, nu il pui sa il cazi, il pui sa il treci, pentru ca nu suntem in desene animate. Suntem intr-o tara normala, deci vom face tot posibilul sa ne trecem Guvernul. Nu se renunta la anticipate,…

- Liderul Grupului Parlamentar al PNL face un apel ( sincer - sper) pentru votarea Guvernului " Citu" / si spune ( corect , dupa parerea mea) ca Romania are nevoie de un Guvern stabil care sa se ocupe de criza complexa in care se afla tara ! Ii fac lui Florin Roman o propunere publica - ca oamenii…

- Romania este deja afectata de 3 crize concomitente: epidemia de coronavirus, criza bugetara și criza migranților din Turcia, a aprecizat președintele PRO Romania, Victor Ponta, pe Facebook, adaugand ca PNL propune o a 4-a criza, și anume criza politica, iar „liderii PSD merg pe tot ce dorește PNL”. …