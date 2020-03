Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, duminica seara, ca in Partidul Social Democrat "sunt cateva conserve" ale Partidului National Liberal care incearca sa tina partidul "izolat", el adaugand ca presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu, trebuie sa scape de "tradatori, de vanzatori si sa faca o echipa noua". "Cei de la PSD au facut doua greseli: pe de o parte au vrut sa tina de alegeri int-un tur cum a tinut si PDL in 2012. Si atunci s-a format USL-ul si am castigat toti. Si nu au invatat din acea lectie. Si al doilea rand, pentru ca la PSD, din pacate, sunt cateva…