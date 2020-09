Romeo Dunca este noul preşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin

Romeo Dunca este noul peşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Omul de afaceri a fost preferat de cei mai mulți cărășeni în bătălia... The post Romeo Dunca este noul preşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]