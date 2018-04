Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirile fostului premier Victor Ponta, intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, despre flagrantul a carui tinta ar fi fost Liviu Dragnea reprezinta o lovitura pentru actualul sef al PSD, este de parere consultantul politic Cozmin Gusa. Intr-o interventie la Realitatea TV, el a remarcat faptul…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a comentat, exclusiv la Realitatea TV, declaratiile facute de fostul premier Victor Ponta despre Liviu Dragnea: "Victor Ponta a mintit foarte mult timp, dar a inceput sa spuna adevarul".Intrebat daca exista posibilitatea de a fi reale informatiile facute publice…

- In exclusivitate pentru Realitatea TV, fostul prim-ministru și lider al PSD Victor Ponta a declarat ca in 2015 s-ar fi ințeles cu Liviu Dragnea sa demisioneze amandoi din toate funcțiile, iar partidul și guvernul sa fie preluate de Rovana Plumb. Insa doar el a facut un pas in spate. „M-a mințit",…

- În exclusivitate pentru Realitatea TV, fostul prim-ministru și lider al PSD Victor Ponta a declarat ca în 2015 s-ar fi înțeles cu Liviu Dragnea sa demisioneze amândoi din toate funcțiile, iar partidul și guvernul sa fie preluate de

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca tot spectacolul cu revocarea Laurei Codruța Kovesi este o farsa. Ponta susține ca totul este facut de Liviu Dragnea pentru a da carne de tun televiziunilor de casa, dar și pentru ca electoratul PSD sa nu iși dea seama de eșecul guvernarii.”Mi se pare…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea sa puna capat declarațiilor publice pe tema dosarului “Teldrum”, care au determinat inclusiv razboiului public purtat cu Victor Ponta pe tema denunțului pe care cel din urma l-ar fi formulat impotriva sa la DNA. Liderul PSD a declarat, vineri, ca i-a interzis avocatului…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…