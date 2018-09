Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a declarat miercuri, la Timisoara, ca este convins ca s-a dorit sa existe violentele din 10 august si ca jandarmii fac ce li se ordona sa faca, iar protestele anterioare au dovedit ca se poate protesta pasnic. El a sustinut ca protestele din 10 august reprezinta ”o miza uriasa”…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, la Timisoara, ca dosarul violentelor de la protestul Diasporei din 10 august, din Capitala, reprezinta "o miza uriasa" care explica de ce Liviu Dragnea "a inceput atacul impotriva procurorului general". "Referitor la 10 august, evident ca este o miza…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, la Timisoara, ca dosarul violentelor de la protestul Diasporei din 10 august, din Capitala, reprezinta "o miza uriasa" care explica de ce Liviu Dragnea "a început atacul împotriva

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, la Timisoara, ca dosarul violentelor de la protestul Diasporei din 10 august, din Capitala, reprezinta "o miza uriasa" care explica de ce Liviu Dragnea "a inceput atacul impotriva procurorului general", transmite Agerpres.

- “In acest moment, in baza a tot ce am aflat, eu am aflat din interiorul institutiilor publice, din presa, din toate sursele de informare pe care le am, ca fost prim-ministru si fost presedinte PSD, este foarte clar ca a fost o actiune premeditata, provocata din partea decidentilor politici, doamna…

- Deputatul independent Victor Ponta a declarat, marți, intr-o conferința de presa la Suceava, ca grupurile parlamentare in Camera Deputaților, aflate in opoziție, strang semnaturi pentru convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa se analizeze violențele de la mitingul Diasporei din 10 august,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca toate deciziile care au condus la violențele din Piața Victoriei au fost luate de Liviu Dragnea, cel care a trimis-o pe Viorica Dancila in concediu, iar ministrului de Interne, Carmen Dan, nu a facut decat sa urmeze ordinele venite din partea lui Dragnea.”Sunt…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat, marți, ca in aceasta saptamana va semna finanțarea programului „Rabla pentru electrocasnice”, in valoare de 20 de milioane de lei. Programul presupune acordarea unui voucher pentru un obiect electrocasnic dus la casat.Citește și: Victor Ponta…