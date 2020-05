PONTA explică de de IOHANNIS lovește în PSD Victor Ponta susține ca oamenii normali s-au saturat de propaganda lui Klaus Iohannis și a PNL și de atacurile acestora la adresa PSD. Liberalii ar avea insa un motiv extrem de precis pentru care continua sa faca acest lucru. Fostul premier Victor Ponta a lansat vineri un mesaj foarte critic la adresa lui Klaus Iohannis și a PNL. In esența, Ponta spune ca Executivul condus de Ludovic Orban nu este capabil sa guverneze țara și ca atare incearca sa mascheze acest lucru ”bumbacind” PSD-ul. ”Nu am știut!” ”Orice om normal spune ca s-a saturat de Propaganda asta ieftina și ca așteapta de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

