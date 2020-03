Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a transmis, luni seara, ca decizia declararii starii de urgenta reprezinta un lucru bun, desi o hotarare in acest sens ar fi trebui luata mai devreme. Ponta a explicat in ce fel afecteaza starea de urgenta cetatenii obisnuiti. "Absolut toti cetatenii romani, indiferent daca au sau nu asigurare, daca au platit sau nu au platit taxe in Romania, daca vin din Diaspora, orice varsta au, au dreptul conform legii si acestui decret in starea de urgenta sa beneficieze de ingrijire medicala gratuita. Tot ce inseamna tratament, tot ceea ce se plateste de catre stat,…