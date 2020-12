Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Giurgiu,Toma Petcu, candidat pentru Senatul Romaniei din partea organizatiei judetene liberale, a votat cu gandul la viitor si cu speranta unor proiecte bune pentru dezvoltarea judetului. "Am votat la sectia de votare numarul 48 din municipiul Giurgiu unde sunt arondat si…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca isi doreste ca in 2021 Romania sa iasa din criza si a votat pentru oameni care stiu sa faca acest lucru. Prezența la ora 13.00, la nivel național (BEC): 500.000 de voturi mai puține decat la alegerile parlamentare…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca isi doreste ca in 2021 Romania sa iasa din criza si a votat pentru oameni care stiu sa faca acest lucru. "Ca de fiecare data, eu am votat 'pro', nu am votat 'contra' ceva. Stiu ca multa lume…

- Vicepresedintele PSD Ionut Pucheanu, primar al municipiului Galati, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat cu speranta ca viitorii parlamentari vor reprezenta mai bine interesele locale, potrivit AGERPRES. Lockdown dupa alegeri? Alexandru Rafila: 'Urmatoarele saptamani vor…

- Senatorul Titus Corlatean, a mers inca de dimineața la vot, la secția din incinta Colegiului Național "Constantin Cantacuzino"Targoviște The post Parlamentare 2020. Senatorul Titus Corlatean: Am votat pentru a reda speranța Romaniei și romanilor first appeared on Partener TV .

- La scurt timp dupa ce și-a exercitat dreptul la vot, Remus Lapușan a avut și o scurta declarație în fața jurnaliștilor. „Am venit la vot cu încredere și speranța, cred ca meritam o Românie mai buna. Am votat pentru ca niciun român sa nu fie…

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 1, Amalia Nenovici, a afirmat ca a votat cu speranta intr-un viitor mai bun."Am votat cu speranta intr-un maine mai bun, pe care, cu siguranta, il datorez copilului meu, cat si parintilor copiilor care au fost astazi la vot. Depinde de votanti ce isi…