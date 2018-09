Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, a declarat luni, la Botosani, ca a avut, luni dimineata, o intrevedere cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, cu care a discutat "despre Romania", mentionand ca "s-ar bucura" daca

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca a avut, luni dimineata, o intrevedere cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, cu care a discutat "despre Romania", mentionand ca "s-ar bucura" daca acesta i-ar deveni coleg de partid, scrie Agerpres.Ponta a declarat,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca a avut, luni dimineata, o intrevedere cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, cu care a discutat "despre Romania", mentionand ca "s-ar bucura" daca acesta i-ar deveni coleg de partid. Ponta a declarat, intr-o conferinta…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca intenționeaza ca Ecaterina Andronescu sa fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale.”Poate doamna Andronescu, poate domnul Teodorovici. O punem pe doamna Andronescu candidat la prezidențiale și imi pare rau pentru domnul Tariceanu,…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, a simtit nevoia sa faca misto de Dragnea, dupa ce acesta a spus ca in aprilie anul trecut patru straini au vrut sa il asasineze. „Dimineata am aflat ca pe Valcov a vrut sa il raco...

- "Dimineața am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fața cu patronul de la “Phoenicia” la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - ori oamenii aștia iau aceleași droguri, ori mint de ingheața apele și iși bat joc…

- Presedintele organizatiei municipale Iasi a Partidului National Liberal (PNL), deputatul Marius Bodea, sustine ca primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, ar negocia reintoarcerea in Partidul Social Democrat (PSD). El a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca primarul Iasiului ar "negocia…

- Dupa esecul rusinos, in special al presedintelui PNL, dupa picarea motiunii de cenzura, Traian Basescu face misto de Ludovic Orban: “Sica Mandolina la “un pas” sa devina prim-ministru ! Dupa sapte zile in care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul ca are negocieri sofisticate cu…