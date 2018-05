Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru Victor Ponta a declarat joi, la RFI, ca in PSD exista o "nemultumire uriasa" legata de modul in care Liviu Dragnea conduce acest partid si nu exclude posibilitatea ruperii coalitiei PSD-ALDE, aflata la guvernare. "Este posibil acest scenariu. Sper sa se…

- Cozmin Gusa evidențiaza ca plangerea penala depusa de Ludovic Orban pe numele lui Liviu Dragnea și al Vioricai Dancila este cel mai dur joc al Opoziției din ultimul an, iar in spatele reacției Alinei Gorghiu, care se dezice de demersul ”coerent” al liderului PNL, ar putea sta chiar Florian Coldea.Cozmin…

- Viorica Dancila ar fi dorit sa demisioneze vineri dimineața, in urma scandalului legat de vizita sa in Israel, insa liderul PSD, Liviu Dragnea, nu i-ar fi permis, ameninand-o ”cu familia” este informația-bomba dezvaluita la Realitatea TV de Rareș Bogdan, realizatorul emisiunii ”Jocuri de Putere”.”Am…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu un nou atac devastator la adresa lui Liviu Dragnea si a liderilor PSD. Fostul social-democrat critica in termeni duri absenta reprezentantilor PSD de la un eveniment important din Targu Jiu si sustine ca gestul acestora nu a provocat altceva decat "stupoare…

- Dezvaluirile fostului premier Victor Ponta, intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, despre flagrantul a carui tinta ar fi fost Liviu Dragnea reprezinta o lovitura pentru actualul sef al PSD, este de parere consultantul politic Cozmin Gusa. Intr-o interventie la Realitatea TV, el a remarcat faptul…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit cu Klaus Iohannis, afirmand ca planul era ca PSD sa ii retraga sprijinul politic lui Ponta, iar Vasile Dancu sa devina premier.

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- In exclusivitate pentru Realitatea TV, fostul prim-ministru și lider al PSD Victor Ponta a declarat ca in 2015 s-ar fi ințeles cu Liviu Dragnea sa demisioneze amandoi din toate funcțiile, iar partidul și guvernul sa fie preluate de Rovana Plumb. Insa doar el a facut un pas in spate. „M-a mințit",…