Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, afirma ca in toate tarile UE se pot sustine spectacole in interior cu un numar redus de spectatori, dar in Romania "dispretuim artistii punandu-i in situatia de a pregati degeaba un spectacol pentru aer liber care oricum nu poate avea loc din cauza ploii".



